Viaggiando nel gusto - Sardinia wine tasting a Cagliari

Nadir Sardinia in collaborazione con Enoteca Vitis Vinifera vi propongono, per venerdì 30 marzo, un percorso enologico tra le eccellenze della Sardegna.



Partiremo dal sud, nel territorio del Parteolla per scoprire il Nuragus di Cagliari della cantina Audarya, proseguiremo spostandoci in Gallura per lasciarci ispirare dal famoso vermentino di Siddura. L’esperienza continuerà nel profondo Sulcis, terra del Carignano, con un rosso e un rosato della Cantina Giba, per terminare con il sapore corposo della Barbagia con il cannonau in purezza della Cantina Giuseppe Sedilesu.



Un vero e proprio viaggio nel territorio in compagnia del sommelier Claudia Pinto e della guida turistica Fabio Perria per scoprire insieme i sapori della nostra isola e le terre da cui provengono.





Vini in Degustazione - Nuragus di Cagliari - Cantine Audarya Serdiana - Vermentino di Gallura Spèra - Cantine Siddura Luogo santo - Carignano del Sulcis Rosso e rosato - Cantina Giba - Cannonau Sartiu - Cantine Giuseppe Sedilesu Mamoiada



In abbinamento prodotti scelti in collaborazione con I Cherchi Caprino di Argiolas formaggi Pecorino di Osilo Salsiccia di Mauritania Fiore sardo di Gavoi Pane con lievito madre a lievitazione naturale in collaborazione con Panificio Porta di Gonnosfanadiga



Costo del sacrificio ;) 15 euro



E' necessaria la prenotazione.



Vi aspettiamo dalle ore 20.00 presso l'Enoteca Vitis Vinifera in Via E. Lai, 32 a Cagliari



Info e prenotazioni: Nadir Sardinia di Fabio Perria fa.perria@gmail.com - +39 333 3557875 - nadirsardinia.com





