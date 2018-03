Monumenti aperti 2018: Bauladu

Segui tutti gli eventi di Monumenti Aperti 2018 in Sardegna



Bauladu sorge nel centro geografico della Sardegna, laddove diverse regioni storiche si incontrano per dar luogo ad un caleidoscopio di sfumature ambientali e culturali. Il suo territorio, incastonato tra montagne e pianure, è da sempre un naturale luogo di collegamento e di passaggio: una vocazione caratterizzante talmente radicata da essere rappresentata dal toponimo stesso bau-ladu, dal sardo baduladu – a sua volta dal latino vadum latum – indicante quel guado largo sul Rio Cì spiri che funge da porta di comunicazione e nodo di scambio tra le distese del Campidano e gli altopiani basaltici del Guilcer, tra le aree costiere del Sinis, le colline interne del Barigadu e il massiccio del Montiferru.





A Bauladu la Sardegna cambia.

Muta l’ambiente, attraversato dalla linea di cambio climatica e floro faunistica, caratterizzato da scorci che pongono in risalto il contrasto tra le aree vulcaniche coperte da macchia mediterranea, le rigogliose vallate fluviali con le loro antiche sorgenti e le fertili zone agricole. E al mutare dell’habitat naturale si affianca inevitabilmente un intreccio di culture: la variante bauladese della Lingua sarda si contraddistingue per il curioso amalgama tra lemmi tipici del logudorese e forme verbali e desinenze del Campidano. Allo stesso modo la tecnica costruttiva edilizia vede l’armonica compresenza della pietra basaltica, assente a Sud, delle multicolori trachiti ma an che del làdiri, i mattoni in terra cruda e paglia. E se oltre alla centralità di Bauladu nel territorio sardo si considera che la Sardegna, con la sua posizione geografica, è una strategica cerniera tra continenti, si può facilmente comprendere il motivo per cui le decine di siti archeologici fanno di Bauladu uno dei territori a più alta densità di insediamenti nuragici. A millenni di distanza appare ancora evidente il ruolo della civiltà nuragica nelle connessioni culturali ed economiche del Mediterraneo antico. In epoche più recenti Bauladu ha vissuto da una posizione centrale la vita del Giudicato d’Arborea, fulcro della feconda e originale esperienza giudicale che unificò l’Isola sotto l’emblema dell’albero deradicato e che vide la nascita di uno dei primi codici legislativi scritti della Storia.