Pasqua in cammino lungo la costa Sud-Est tra Cala Sinzias e Cala Pira

Un tratto di costa molto famoso nel periodo estivo per la spiagge rinomate; ma c’è anche dell’altro, che scopriremo camminando tra i boschi di ginepro, i graniti scolpiti dal tempo, i panorami sullo splendido mare, la costa e l’interno del sud-est.



Lunghezza: circa 13 Km; Dislivello in salita: circa 250 m; Tempo: circa 5 ore Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere



Partenza dal Parcheggio del Conad Superstore di Quartu Sant’Elena ore 9:00.





Costo: € 20 a persona Adesioni entro le ore 17 di venerdì 30 marzo al 3489305607 www.allascopertadi.it





ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it/prossimamente.html

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

