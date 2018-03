Escursione nella foresta di Marganai

Vi ripropongo l’escursione nell’area del Marganai (Domusnovas), rinviata per il meteo avverso di Domenica 25 marzo.



Partiremo all’altezza della Grotta di San Giovanni , per camminare nella foresta in cui rimangono ancora abbondanti le testimonianze delle attività minerarie; tra esse una galleria che attraverseremo. Al termine l’attraversamento della Grotta di San Giovanni.



Lunghezza: circa 10 Km;

Dislivello in salita: circa 500 m;

Tempo: circa 5 ore

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere, torcia per la grotta.



Partenza dal Parcheggio del Cimitero di Monserrato ore 9:00.



Costo: € 20 a persona

Adesioni entro le ore 17 di venerdì 30 marzo al 3489305607 www.allascopertadi.it





ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it/prossimamente.html

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

