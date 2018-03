A Cagliari Conferenza Gratuita sulla Mappa dei Talenti

La Mappa dei Talenti è uno strumento prezioso per la conoscenza di sé e dell’’altro. Si basa su studi di Cabala e Numerologia, e contiene tutti gli elementi che Ti consentono di vivere una vita felice e realizzata a tutti i livelli e in tutti gli ambiti: lavoro, nido, sociale, e soprattutto relazione amorosa, fulcro e nutrimento per tutta la nostra vita. Ecco perché è necessario che funzioni sempre al massimo: vieni a scoprire questo straordinario strumento e come può esserTi utile per rimettere in moto tutta la Tua vita!



Il 5 Aprile, presso l’Associazione Maestr-Ale in Via San Lucifero 65 a Cagliari , il Team di www.progettohorus.it Ti presenterà questo fantastico strumento e capirai come usarlo praticamente nella Tua Vita!



Per info e prenotazioni potete contattarci al 3409303617 o all’indirizzo email segreteria@progettohorus.it (rif.

Tiziana Cuccu) Facebook: http://bit.ly/fb-5-4-18-conferenza-talenti-maestr-ale

Eventbrite: http://bit.ly/brite-conf-5-4-18-talenti Illumina il Tuo Cammino Il Team di progettohorus.it





