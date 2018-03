Pasquetta Trek: S'istrda e Puligheddu e Punta Duavidda

DESCRIZIONE : In leggera salita percorreremo una mulattiera che, dopo un breve tratto, abbandoneremo per immetterci su un sentiero che si sviluppa, nel tratto iniziale nel letto di un vecchio fiume, passeremo per la grotta di Troccu de Corrojos, percorreremo una grossa cengia che sale in forte pendenza per portarci verso l'ovile di Pala Grussa. Un sentiero in continua ascesa ci guiderà verso Punta Duavidda ove godremo di una vista ipnotica, affascinante, praticamente affacciati su Badde Pentumas, ammireremo il Corrasi, Lanaittu , Campu Donianicoro , Monte Oddeu, Sovana e il Cusidore.

Da qui ridiscenderemo per chiudere l'anello. Durante tutto il tragitto del rientro potremo ammirare altri ovili, caprili e vecchi ricoveri e tutta l'area del monte Tiscali.



ORARI E PUNTI D'INCONTRO:

- 7.30 presso Mediaworld, ex S.S. 131, Sestu (Ca) - 10:00 presso Managheri Wine Bar via Galiani, Oliena,

-differenti punti di incontro sono concordabili in sede di contatto telefonico

LUNGHEZZA :

circa 8 Km

TEMPO DI PERCORRENZA:

si rientra in giornata

DIFFICOLTÀ:

E++ sono necessari un buon allenamento alla camminata in montagna e una buona forma fisica

DISLIVELLO :

400m

PUNTI DI INTERESSE:

Valle di Lanaittu , grotta Troccu de Corrojos , Cengia Iscala e puligheddu, Cuile PalaGrussa, Punta Duavidda, Cuile Sa Picca, Cuile Pala de Tinzosos

E QUIPAGGIAMENTO:

SCARPE DA TREKKING, abbigliamento comodo e “a strati”, giacca impermeabile; snacks, frutta fresca o secca, acqua (2l), pranzo al sacco, pila frontale

MEZZO DI TRASPORTO:

auto propria



ADESIONI ENTRO IL 30 marzo 2018



MAGGIORI INFO E ADESIONI: -mail a passulebiu@gmail.com -cellulari: 3477607284 Viviana anche wapp Le escursioni sono condotte da guide regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).



L'EVENTO E' SOGGETTO AD UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E PUÒ' SUBIRE MODIFICHE O CANCELLAZIONE (orari, punti di incontro, ecc.) PER MOTIVI CLIMATICI, ORGANIZZATIVI E LOGISTICI.





ORGANIZZAZIONE

Tags