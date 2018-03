A Olbia Corso di Apnea

Nuovo corso di apnea con didattica Apnea Academy, aperto a tutti pescatori subacquei , apneisti, ma anche a chi si vuole avvicinare per la prima volta a un mondo nuovo.



Il corso avrà la durata di circa 2 mesi, e sarà suddiviso tra lezioni di teoria in aula, addestramento in piscina e uscite in mare.

Si toccheranno diversi argomenti, sicurezza prima di tutto, respirazione ,rilassamento, compensazione, training mentale ecc..



Per qualsiasi chiarimento e informazione non esitate a contattarci, siamo a vostra completa disposizione.



Vi aspettiamo Numerosi per la serata di presentazione giovedì 5 aprile ore 20:00 presso la nostra aula teorie al Geovillage.





ORGANIZZAZIONE

ASD UNACAPOVOLTANELBLU

Email: Unacapovoltanelblu@ gmail .com

Telefoni: Marco 3483808430 Antomaso 3392071439

Tags