Corso SEO Pratico a Sassari per diventare Professionisti del Web!

Che cosa è la SEO? Per usare una metafora, la SEO è come una potente calamita che attira verso un sito web utenti e potenziali clienti, tramite i risultati di ricerca sui motori, come Google. Sito-WP, blog tematico tra i più seguiti in Italia, comincia un nuovo tour formativo in tutta la penisola. L'11 e 12 maggio 2018 il team di Sito-WP sarà a Sassari, in Sardegna, per una full immersion nel mondo della SEO - search engine optimization.Per usare una metafora, la SEO è come una potente calamita che attira verso un sito web utenti e potenziali clienti, tramite i risultati di ricerca sui motori, come Google.

I risultati sono detti organici, perché questa attività mira a fare in modo che Google decida di posizionare naturalmente questi contenuti nelle prime posizioni (a costo zero) senza dover acquistare servizi a pagamento, ma solo rendendo il sito più ospitale, interessante, per gli utenti, e più facilmente interpretabile per i robot di Google.



Quindi la SEO è:

-Una pratica cruciale di cui non puoi fare a meno al giorno d'oggi

-Non devi acquistare servizi per implementarla

-E' il Know How che sviluppi che ti consente di essere visibile e rende automaticamente migliore anche il tuo sito web sotto il profilo della Navigabilità, della grafica e dei contenuti.



Il Corso SEO Pratico è rivolto a tutti coloro che sono quindi interessati ad acquisire le conoscenze fondamentali della search engine optimization, approfondire e consolidare le competenze già pregresse di web marketing per strutturare un progetto online vincente .



Sarà Luigi Gambella, Seo Specialist e Web Developer per numerose aziende italiane e straniere, co-fondatore dell'azienda informatica inglese E-Dolmen Ltd. che introdurrà i corsisti alla Search Engine Optimization (SEO), partendo dalle basi, per poi arrivare per gradi agli aspetti più tecnici e avanzati. A tutti i corsisti sarà consegnato l' attestato finale ed un manuale pratico che riassume tutti gli aspetti affrontati in aula.



Il programma completo:

-Raggiungere un buon livello di comprensione del SEO

-Ricerca Parole Chiave

-Ricerca Competitiva

-Creare Metatags Descriptions e Title

-Ottimizzazione on Page

-Lavorare con gli Anchor text

-Agganciare Google Analytics al Sito Web

-Come Impegnarsi nel Blogging

-Capire i Segnali Social -Creare pagine Contenuti

-Sviluppare una strategia di Backlink

-Creare un Link bait



QUANDO: 11 e 12maggio 2018.

ORARI: 10:00-14:00.

DOVE: Sassari, Sardegna - Villino Ricci, Viale Dante 2

COST0: 149 euro + IVA

POSTI DISPONIBILI: 30



IL DOCENTE: Luigi Gambella Senior SEO Specialist di Edolmen Ltd. Lavora a Londra per aziende italiane che vogliono internazionalizzarsi e iniziare o rinforzare la propria attività e-commerce. ISCRIZIONI entro il 21 aprile 2018.



PER ISCRIVERSI: sitowp.it/corsoseo/ Telefono : 331 9054320





ORGANIZZAZIONE

Tags