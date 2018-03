Pasquetta tra natura, Domus de Janas e Medieval Trekking

Il 2 aprile l'Associazione Amici di Sardegna organizza una Pasquetta insolita in mezzo alla natura, un trekking medievale verso i resti del Castello di Baratuli sul monte Olladiri (Monastir), un escursione nel corso della quale visiteremo le domus de Janas di Monte Olladri fino ad arrivare in cima dove ancora se ergono le fondamenta del castello medievale di Baratuli.



Durante la passeggiata saranno illustrate le specie botaniche officinali e alimurgiche). Al termine della visita sul monte Olladiri faremo una pausa pranzo nel boschetto del parco di Santa Lucia dove verrà offerto un aperitivo medievale (un assaggio di insemolata di ceci con finocchietto e olio di lentisco, ricotta salata con melassa e vino speziato), dopo la pausa pranzo andremmo a visitare Is Ogus de su Monte (le domus de janas di Monte Zara).





L’idea nasce da un progetto realizzato alcuni anni fa da Roberto Copparoni e Massimiliano Deidda Guide specializzate in percorsi turistici e ambientali escursionistici di tipo esperenziale. A tutti i partecipanti sarà offerto del materiale divulgativo e un braccialetto ricordo..



Il contributo associativo è di 12 euro. Partenza con i propri mezzi. Tutti coloro che preferiscono utilizzare un pullmino messo a disposizione dall’Associazione dovranno corrispondere un ulteriore contributo di 5 euro e farsi trovare nel luogo sotto indicato.



Appuntamento ore 8,15 con partenza ore 8,30, in piazza Matteotti angolo via Sassari lato stazione ARST/ingresso parcheggi delle Ferrovie.



Il rientro è previsto verso le ore 16,30/17,00. Per questioni organizzative è gradita la prenotazione entro il 31 marzo. Per info e prenotazioni: telefonare (dalle ore 8,30 alle ore 12,30) allo 070/651884; oppure tel. 3273672366; mail: amicidisardegna@tiscali.it





ORGANIZZAZIONE

Tags