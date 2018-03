PASQUETTA ESCURSIONE A SORPRESA! Escursione inedita in un’area inusuale per l’escursionismo.



Non vi svelerò la meta (è la mia sorpresa per Pasqua)! vi dico solo che saremo a circa 30’ di auto da Cagliari ma gli ingredienti ottimali ci sono tutti: un bellissimo Nuraghe in posizione estremamente panoramica, percorso misto (sentiero e sterrata) immerso nel bosco e tra graniti spettacolari, panorami sul mare e sull’interno, sosta pranzo accanto al ruscello.





Chi mi conosce sa che non tradisco le aspettative.



Partenza parcheggio Conad Superstore di Quartu Sant’Elena ore 8:45

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco e acqua da bere

Lunghezza: circa 9 Km

Dislivello in salita: circa 450 m

Tempo: circa 5 ore Costo: € 20

Adesioni entro le ore 20 di sabato 31 marzo al 3489305607

ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it/prossimamente.html

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

