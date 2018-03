Il colle di Bonaria, tra fede, storia e leggenda

Conosceremo il Colle di Bonaria, non solo per la celebre storia del culto Mariano e del santuario che da secoli ne è il simbolo più famoso, ma anche per le sue antiche origini deputate al culto delle memorie dei morti, ai santuari perduti, alle battaglie che cambiarono la storia della nostra isola fino alla modernità che ha tentato d'inglobare senza successo uno spuntone di bianco calcare che ancora si solleva ai confini della città e del suo mare.



Visiteremo il Santuario, la Basilica, il Museo, il Cimitero monumentale...ma ancora qualcosa di molto interessante ci attende...venite a scoprirlo !!!!



Partenza ore 10.00 dal piazzale fronte santuario.



Durata 2h circa.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA NUMERO LIMITATO Info e prenotazioni - 3402813566





