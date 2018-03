Corso Base di Fotografia a Sinnai

A CHI È RIVOLTO Un corso dedicato a chi si vuole avvicinare al mondo della fotografia o desidera approfondirne le basi per avere il controllo del mezzo fotografico e poter sviluppare così la propria creatività.



PREREQUISITI Il corso parte da zero ed è adatto sia ai neofiti, appassionati di fotografia e sia a chi ha già esperienza sul campo ma vuole rafforzare le proprie basi teoriche. Le lezioni affrontano argomenti come la luce, l’esposizione in modalità manuale, la composizione, le possibilità date dagli automatismi, il flusso di lavoro digitale e la finalizzazione delle immagini.





Le lezioni saranno sia teoriche che pratiche con un uscita fotografica. Non è necessaria possedere una macchina fotografica per seguire il corso, l’obiettivo è quello di comprendere la fotografia e riuscire ad applicare ciò che si è acquisito con qualsiasi mezzo, smartphone incluso.





ORGANIZZAZIONE

