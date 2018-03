Santa Teresa Gallura: I Tesori Naturali di un'Isola

Dal 18 al 20 aprile, in occasione del premio conferito alla Sardegna come “Isola forestale d’Europa 2018”, la CoolTour Gallura ospiterà (all’interno della sala espositiva del Sito Archeologico Lu Brandali) la Mostra Tassidermica “I Tesori Naturali di un’Isola ”.



La mostra naturalistica, organizzata dall’Ente FORESTAS , dedicata alla flora e alla fauna della Sardegna, riproduce l’ambiente naturale della nostra Isola, con un’attenzione particolare verso i vari habitat, dalle foreste alle zone umide.

In un allestimento coinvolgente trovano una speciale collocazione numerosi esemplari di flora e fauna, di esemplari endemici e rari, proposti non solo in un formato fotografico, ma anche con riproduzioni in scala.



Durante le tre giornate, si potrà partecipare a diverse attività ; il 18 aprile alle ore 15:00 escursione a cavallo in collaborazione con il Centro Ippico Li Nibbari con la visita guidata del Sito Archeologico Lu Brandali; il 19 aprile dalle ore 16:00 alle ore 17:00 laboratorio di riciclo creativo per bambini dai 5 ai 10 anni “GLI ANIMALI DEL BOSCO” in compagnia de “La Bottega della Strega” (€ 10,00 a persona r prenotazione obbligatoria) e il 20 aprile dalle ore 16:30 alle ore 18:30 visite guidate a tema con la Dott.ssa Rossana Addis, alla scoperta degli animali che hanno vissuto e che vivono nel bosco del sito archeologico Lu Brandali (€ 5 a persona).



L’ingresso alla mostra è gratuito e potrà essere visitata dalle 9:30 alle 18:30.





