Pasqua a Cagliari: tour del centro storico

Per il week end di Pasqua in programma due appuntamenti per scoprire la città di Cagliari.



Inizieremo venerdì con Viaggiando nel gusto - Sardinia wine tasting 30 marzo per un percorso enologico tra le eccellenze della Sardegna.



Sabato ci aspetta un tour guidato nelle stradine del centro storico per immergerci nelle vicende del passato della città, dalla fondazione pisana fino ai bombardamenti della 2° Guerra mondiale Visiteremo il Quartiere di Castello, centro del potere amministrativo sin dal medioevo e La Marina da sempre epicentro cosmopolita dell’intera isola, e ancora Stampace, un intrico di strade dal sapore antico, ricche di chiese e monumenti in un susseguirsi di scorci imperdibili e curiosi aneddoti.



La nostra passeggiata toccherà i monumenti e gli edifici principali: le grandi torri pisane, la Cattedrale e il Palazzo Civico, le vecchie stradine coi suoi palazzi nobiliari, i secolari bastioni spagnoli, la cripta di Santa Restituta e tanto altro.





Info e prenotazioni:

+39 333 3557875 - fa.perria@gmail.com Facebook: Nadir Sardinia di Fabio Perria - http://nadirsardinia.com/ I posti sono limitati. È necessaria la prenotazione. La visita guidata sarà effettuata da Guide Turistiche iscritte al registro regionale.



Appuntamento: Sabato 31 marzo 2018, ore 16:00 in Piazza Yenne

Durata visita: 180 min



Quota di partecipazione: € 10 adulti. Bambini fino ai 12 anni € 5 (comprensivo d’ingresso alla cripta di S. Restituta)











