A Sassari Family English - Impariamo l'inglese al cinema!

The Gruffalo e The Gruffalo's Child Prima della proiezione, l'insegnante madrelingua Michelle Di Vetta, incontrerà i bambini e li accompagnerà nel fantastico mondo del Gruffalò.



La storia dell’incontro del Gruffalò, uno strano essere mostruoso, con uno scaltro topolino e gli altri animali di una frondosa e coloratissima foresta è rapidamente diventato un classico della letteratura per l’infanzia con milioni di copie vendute in tutto il mondo e traduzioni in oltre cinquanta lingue.

Il Gruffalò e il suo seguito,



Gruffalò e la sua piccolina, sono due divertenti e pluripremiati film d’animazione che uniscono la tradizionale tecnica d’animazione a passo uno con la computer grafica. Il film si rivolge ad un pubblico di età compresa tra i 3 e i 10 anni, la durata totale dei due cortometraggi è di 1 ora.



Biglietto d'ingresso: 5 € (per grandi e piccini)





