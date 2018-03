A Cagliari Seminari su cosa fare dopo la laurea: opportunità e requisiti

Un percorso intrapreso dal Lions Cub Cagliari Host, in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, per offrire ai giovani studenti, laureandi o meno, nuovi spunti di riflessione e spunti operativi, per un futuro sbocco nel mondo del lavoro professionale.



- 1° Seminario il 22/03/2018 c/o la Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta n. 2 a Cagliari;



- 2° Seminario il 23/03/2018 c/o le Aule del Polo Aresu in via San Giorgio n.

12 a Cagliari.



ORGANIZZAZIONE

Lions Club Cagliari Host e Università degli Studi di Cagliari

Sito internet: http://www.lionscagliarihost.it

Email: lionsclubcagliarihost@ gmail .com

