Porto Ferro-Cala del Turco: la Pasquetta Attiva - Camminata Ludico/Motoria

DESCRIZIONE DELLA CAMMINATA. Ed eccoci arrivati anche Pasquetta con un evento che vi farà vivere, come sempre, nuove e intense emozioni all’insegna del buon camminare, del stare insieme e al contatto con la natura: la vivremo insieme alla Scuola Sarda del Cammino!



Dopo aver consumato la piccola colazione di benvenuto offerta dal Baretto di Porto Ferro, inizieremo la nostra camminata salutare post pranzo pasquale dai parcheggi della Spiaggia di Porto Ferro per poi proseguire, lasciandoci alle spalle la stessa, lungo un sentiero costiero che ci consentirà di osservare un’ampia varietà di paesaggi.

Il mare sarà sempre visibile dai numerosi punti panoramici ed è fruibile dalle splendide cale e spiagge che intervallano la costa rocciosa.Una volta raggiunta Cala del Turco, faremo una sosta per rinfrancare lo “spirito” con un bicchierino di buon vino offerto dalla Cantina Fara di Sennori, per poi proseguire il nostro cammino attraverso piste forestali che ci consentiranno di ritornare indietro verso il parcheggio della Spiaggia di Porto Ferro, quindi dal punto di partenza! Al termine della camminata, sarà possibile proseguire in bellezza la giornata festiva iniziata assieme, pranzando presso la Griglieria de Il Baretto di Porto Ferro che si trova a pochissimi metri dal medesimo parcheggio. Da mezzogiorno sino al tramonto, musica per trascorrere la giornata alla grande! (Programma in allestimento) L’organizzazione (Scuola Sarda del Cammino e Sardegna Country), per godere al meglio questo momento del buon camminare, obbliga che si calzino scarpe da trekking o per lo meno da trail running con un buon grip (antiscivolo) ed inoltre consiglia di portare con sé, uno zaino con all'interno snack energetici o frutta secca e un’adeguata quantità di acqua (almeno un litro) eventualmente necessari durante la camminata.SCHEDA TECNICA – DESCRIZIONE E PROGRAMMA DELLA GIORNATA:Il percorso si può definire nel suo complesso leggermente impegnativo! Un anello di circa 9 Km completamente su sfondo sterrato che si sviluppa in gran parte, in sentieri costieri caratterizzati da continue, ma non troppo impegnative, variazioni di pendenza. Una volta raggiunta la Cala del Turco, dopo una breve pausa “spirituale” degustando il vino della Cantina Fara, si tornerà indietro verso i parcheggi della Spiaggia di Porto Ferro seguendo piste forestali facilmente percorribili, senza alcuna asperità ed immerse in un fitto bosco a pino domestico con ben visibili le specie tipiche della macchia mediterranea, come il lentisco, la palma nana e le differenti specie di cisto.È previsto nella fase iniziale, prima dell'inizio della camminata, il consueto briefing tenuto dall’Istruttore sportivo Mauro Pirino con una introduzione alla biomeccanica del cammino e della camminata sportiva ed un piccolo riscaldamento/attivazione muscolare. Al termine della camminata è prevista una sessione di stretching e rilassamento muscolare. Distanza: 9,0 Km circa; Fondo: morbida strada sterrata, a tratti leggermente pietrosa; Tempo di percorrenza stimato: 2,5h circa.APPUNTAMENTI E RITROVI:• ORE 08:45 - SASSARI – PARCHEGGI CENTRO COMMERCIALE MONSERRAT (PARTE ALTA USCENDO DA SASSARI) – DISBRIGO FORMALITÀ E PARTENZA PER PORTO FERRO ALLE ORE 9:00!È RICHIESTA LA MASSIMA PUNTUALITÀ!PROGRAMMA DELLA GIORNATA:• Inizio attività, alle ore 10:00 circa;• Termine camminata, alle ore 12:30 circa;• Inizio pranzo, alle ore 13:00 circa.QUOTE DI PARTECIPAZIONE: • Camminata + briefing + colazione di benvenuto + pranzo a buffet e tessera associativa: € 39,00.ADESIONE SIA ALLA CAMMINATA CHE AL PRANZO, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20:00 DI VENERDÌ 30 MARZO!!LA PRENOTAZIONE AL PRANZO A BUFFET, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA OBBLIGATORIAMENTE AL MOMENTO DELL’ADESIONE ALLA CAMMINATA, PRESSO LA SEDE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE SITA A SASSARI IN VIA BRIGATA SASSARI, 41.Che tempo farà: http://www.ilmeteo.it/meteo/Alghero ATTREZZATURA, ABBIGLIAMENTO E SUGGERIMENTI: L’abbigliamento suggerito è quello sportivo o da “outdoor”. Una maglia tecnica traspirante sarebbe l’ideale. Un secondo capo caldo (felpa o maglia tecnica) ed eventualmente un giubbino antivento/antipioggia, sempre traspirante, completano l’abbigliamento ideale per la parte superiore del corpo. Pantaloni sportivi (e/o calzamaglia running) e/o da outdoor, anch’essi traspiranti. Le scarpe suggerite sono quelle da trail running, walking o trekking, o quantomeno una buona scarpa da running con un battistrada adeguatamente “grippato”, per permettere una buona presa sui terreni sterrati, eventualmente in gore-tex. Consiglio è quello di non utilizzare calzature a “collo alto”, per permettere un adeguato lavoro della caviglia/tibia. Suggerito uno zainetto con dell’acqua (almeno 1 lt) e del cibo fruibile durante l’attività (vedi barrette energetiche o integratore in gel, per esempio).ADESIONE. ADESIONE SIA ALLA CAMMINATA CHE AL PRANZO, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20:00 DI VENERDÌ 30 MARZO!! Le adesioni dovranno esclusivamente essere effettuate presso la sede dell’Associazione oppure se impossibilitati dovranno pervenire via email, indicando il numero e i nominativi dei partecipanti sia alla camminata che al pranzo, compreso un recapito telefonico a questi indirizzi: sardegnacountry@gmail.com – info@scuolasarda.com. MENU' PRANZO. 2 opportunità a scelta, da indicare al momento dell’adesione:MENÙ TERRA PICCOLA COLAZIONE DI BENVENUTO: Caffè+cornetto oppure succo di frutta+cornetto; PRIMO: gnocchi alla sarda; SECONDO: grigliata mista, carne (cavallo e salsiccia) + patate fritte e insalata; BEVANDE INCLUSE: acqua, vino e caffè; altre bibite su richiesta e a pagamento; DOLCI: Gentilmente offerti dalla rinomata Pasticceria Il Giglio di Zene di Sennori.MENÙ MARE PICCOLA COLAZIONE DI BENVENUTO: Caffè+cornetto oppure succo di frutta+cornetto; PRIMO: pennette calamari e carciofi; SECONDO: pesce spada alla griglia + patate fritte e insalata; BEVANDE INCLUSE: acqua, vino e caffè; altre bibite su richiesta e a pagamento; DOLCI: Gentilmente offerti dalla rinomata Pasticceria Il Giglio di Zene di Sennori. INFO E ADESIONI: Associazione Sardegna Country Mail: sardegnacountry@gmail.com Infoline: 331.8396852 – 079.6013621 Scuola Sarda del Cammino Infoline: 349.5510012 Email: info@scuolasarda.com