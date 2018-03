A Cagliari la Fiera Oggi Sposi & Fabulous Wedding

In una location di eccezione, l’elegante e sontuoso Hotel Villa Fanny, il 14 e 15 Aprile avrà luogo un evento che riunisce il Top dell’offerta del Wedding.



La costruzione di un sogno per i futuri sposi cha saranno i protagonisti dell’evento. In un’ambientazione esclusiva, con scenografie e allestimenti di estrema classe studiati e realizzati per l’occasione, prenderà vita il sogno dei futuri sposi che, guidati da un percorso emozionale, potranno vivere l’anticipazione del loro SI.





Non il solito e ormai inflazionato concetto di fiera, ma un evento esperienziale, che darà la possibilità di mettere in scena i propri servizi e la propria arte come tra le pagine di una favola, fra le note dei maestri della musica di accompagnamento, i vari momenti di gusto e spettacolo, le creazioni floreali e gli abiti da sogno che prenderanno forma durante la due giorni.



Ambientazioni dinamiche, scenografie elegantissime di alto livello estetico e professionale, oltre al contesto esclusivo, sono gli elementi che contraddistingueranno l’evento rendendolo unico.



All’unione delle arti per il SI perfetto si aggiungeranno, infatti, momenti di spettacolo e attività a tema.



Sabato 14 e Domenica 15 Aprile 2018

Orari apertura al pubblico:

• Sabato dalle 11:00 alle 21:00

• Domenica dalle 11:00 alle 21:00

Hotel Villa Fanny – Viale Merello 43, Cagliari Organizzatori: Oggi Sposi & Exclusive Wedding DAMA Venus Dea





ORGANIZZAZIONE

Oggi Sposi & Exclusive Wedding, DAMA Atelier, Venus Dea

Email: infooggisposievents .com

Telefoni: 334 5415527

