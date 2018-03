A Cagliari le opere di Mariano Chelo in mostra all'Ambasciata

Una ricerca espressiva complessa e affascinante: fare scultura con la pittura «utilizzando una superficie piana e giocando con il lucido e l'opaco, per rubare la luce all'ambiente e imitare quello che avviene nel vero». Con una selezione delle opere di Mariano Chelo, è in programma, venerdì 23 marzo, dalle 18.00 alle 20.00, nell’elegante ristorante L’Ambasciata, in via Barcellona n. 44, a Cagliari.



Un nuovo appuntamento della rassegna “Vernissage all'Ambasciata”, ideata per offrire uno spazio espositivo agli artisti considerati a pieno titolo “ambasciatori della cultura sarda nel mondo”.

Le opere in mostra saranno presentate, assieme all'artista, da Elena Vacca, autrice, e Antonino Soddu Pirellas che ha inaugurato la rassegna a febbraio.



Le opere di Mariano Chelo restereanno in mostra sino al 23 aprile. Mariano Chelo, originario di Bosa, dopo aver conseguito il diploma al Liceo artistico di Cagliari, ha completato gli studi all'Isia di Firenze e alla Libera Università di Macerata. La produzione artistica pittorica inizia con dipinti figurativi alla fine degli anni sessanta e si evolve negli anni novanta con nuovi linguaggi, come il cubismo, il surrealismo e l'astrattismo con i quali affrontare le varie tematiche che la vita e il mondo propongono. Dal 1991 è protagonista di numerose mostre nazionali e estere e dal 2003 fonda il MAP “Movimenti Artistici Periferici” con sede a Bosa. Le figure picaresche dell'età giovanile sono ancora presenti nella produzione di Chelo che ne ha fatto una linea denominata “Francobelli”: stralci di pensieri e sogni si fermano con tratti leggeri, surreali e spesso ironici, in deliziosi piccoli quadri che catturano l'attenzione e la curiosità di chi si ferma ad osservarli. Le grandi tele permettono di accedere a una lettura mai banale del reale, superando i limiti del visibile, dandoci chiavi per accedere a una visione del mondo con nuove consapevolezze pur partendo da un apparente turbamento. L'armonia dei colori rende piacevole la ricerca di senso che una pittura così raffinata stimola. Chelo è autore di installazioni e performance, utilizzando diverse tecniche tra le quali la pittura computerizzata.





