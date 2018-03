Cagliari: Mimica - laboratorio di ginnastica per il viso

L’associazione A.S.D. SensOrizzonte presenta il laboratorio Mimica - la ginnastica per il viso. Due incontri basati sull’imparare facendo, in cui ogni teoria lascia spazio alla sperimentazione pratica. Gli obiettivi del laboratorio Mimica - giunto alla sua ottava edizione e rinnovato nei contenuti - sono conoscere il viso e avere consapevolezza delle sue potenzialità espressive, apprendere tecniche di auto-massaggio e imparare un programma di semplici esercizi ideato per equilibrare e armonizzare la muscolatura facciale sono gli obiettivi del laboratorio Mimica, giunto alla sua ottava edizione e da quest'anno rinnovato nei contenuti.

La pratica regolare permette di avere un volto più liscio, disteso e luminoso e regala una sensazione di benessere generale.



QUANDO: sabato 14 e sabato 21 aprile 2018 dalle ore 16 alle 17.30.

DOVE: associazione SensOrizzonte ASD, via Peretti n. 2/B – Su Planu (Selargius, Cagliari).

NUMERO CHIUSO: 10 posti disponibili.



SCADENZA ISCRIZIONI: giovedì 12 aprile 2018 , salvo esaurimento dei posti disponibili. Attività riservata ai soci.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: info@sensorizzonte.it - cell. 3489839802 (SMS/Whatsapp). ASD SensOrizzonte - attività motoria per il benessere. Via Peretti n. 2 - B, Su Planu - Selargius, Cagliari.



ORGANIZZAZIONE

