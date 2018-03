Master Shakespeare: a Sassari le avventure comiche di un vecchio attore Shakespeariano

Sabato 24 Marzo al Teatro Ferroviario prosegue la rassegna “Tribù teatrali”, organizzata da ArtsTribu in collaborazione con Comune di Sassari, Via Roma 105 e associazione Intrepidi Monelli di Cagliari.



Dopo il successo del primo appuntamento che ha portato la comica Corinna Grandi a calcare i palchi dell’isola, è ora la volta di Giulio Federico Janni, attore romano di lunga esperienza (federico Tiezzi, Teatro stabile di Napoli, compagnia di Alessandro Gassmann solo per citarne alcuni) che porterà in prima assoluta in Sardegna il monologo “Master Shakespeare”, che racconta, in chiave comica e brillante, le vicissitudini di un vecchio e bislacco attore shakespeariano d’altri tempi.





Un testo già rappresentato nel resto d’Italia e con grande successo di critica e pubblico, magistralmente interpretato da Janni, che riversa in questo lavoro tutta l’esperienza ricavata in anni di tournée per alcuni dei nomi più prestigiosi del teatro italiano. “Sono stato l’idolo di dodici continenti e di otto emisferi”, si legge nella nota introduttiva dello spettacolo.



Ed è proprio da qui che si parte: un anziano attore ricorda a voce alta i momenti più belli della sua lunga carriera: le interpretazioni dei grandi personaggi shakespeariani, nei teatri di città come nei cinema di provincia, gli applausi fragorosi, l’affetto degli ammiratori, e insieme gli inciampi, gli incidenti, le rivalità, i fischi, le fughe, le figuracce, le bettole, gli impresari sul lastrico, le liti di compagnia...



C’è un piccolo problema, però: l’attore ha sì e no quarant’anni. Quei ricordi infatti non appartengono a lui, ma a un attore irlandese: Anew McMaster (1894-1962), l’ultimo dei grandi capocomici britannici non ancora immischiati nel cinema e nella televisione - come dice Harold Pinter, che a McMaster ha dedicato un breve racconto-saggio.



Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Ferroviario Sabato 24 Marzo alle ore 21, e a Cagliari Domenica 25 Marzo, allo spazio Intrepidi Monelli alle ore 19:30.

Biglietti disponibili in Via Roma 105 a Sassari, su www.artstribu.it, o al botteghino del Teatro Ferroviario a partire dal pomeriggio di spettacolo.





