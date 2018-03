Escursione nella foresta di Marganai

Avremo ancora piogge per questa settimana, anche nel week-end, ma le previsioni promettono per domenica un varco nell’area del Marganai (Domusnovas).



Noi partiremo all’altezza della Grotta di San Giovanni, per camminare nella foresta in cui rimangono ancora abbondanti le testimonianze delle attività minerarie; tra esse una galleria che attraverseremo. L’ambiente è quello dei calcari e il bosco si presenta ravvivato dall’acqua che, finalmente, è arrivata abbondante.

Il percorso, ad anello, termina con l’attraversamento della Grotta di San Giovanni, un tunnel spettacolare lungo 850m, monumento naturale di origine carsica, con spettacolari concrezioni, stalattiti e stalagmiti.



Lunghezza: circa 10 Km Dislivello in salita: circa 500 m Tempo: circa 5 ore Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere, torcia per la grotta.



Partenza dal Parcheggio del Cimitero di Monserrato ore 8:45 (ricordate l’ora legale!)

Costo: € 20 a persona

Adesioni entro le ore 20 di venerdì 23 marzo al 3489305607 www.allascopertadi.it





ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it/prossimamente.html

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

