A Cagliari la commedia Purga & Cioccolato

Venerdì 23 Marzo 2018 alle ore 19:00, presso la sede dell’associazione culturale Hermaea Archeologia e Arte in via Santa Maria Chiara 24/A (CA), la compagnia "Sipario Aperto - Renzo Fadda" ritorna con un nuovo spettacolo: PURGA & CIOCCOLATO, una commedia in due atti.



"Sipario Aperto - Renzo Fadda" è un'associazione ricreativa della terza età che si occupa di cultura a tutto tondo. L’associazione è composta soprattutto da ex insegnanti, presidi, impiegati con in comune la passione per il teatro.

La compagnia Sipario Aperto ha al suo attivo moltissime commedie sia in sardo che in italiano. Le scelte del regista Gianni Pitzus, un preside in pensione, si orientano su commedie che strappino il sorriso oltre che su opere più impegnate.



TRAMA:

"Margot e Giorgio, in cambio di una grossa somma di danaro, accettano di collaborare con il controspionaggio. Devono consegnare ad uno spietato killer un cioccolatino contenente un microchip. Purtroppo la zia picchiatella lo ingerisce. Come recuperarlo?"



PERSONAGGI E INTERPRETI

Margot (padrona di casa) ↔ Tina Mameli Giorgio (marito di Margot) ↔ Mariano Serra Susanna (amica di Margot) ↔ Luisa Gramignano Carmagnoli (impresario funebre) ↔ Antonello Pani Noris (badante straniera) ↔ Anna Mura Rosario (fidanzato di Noris) ↔ Paolo Carboni Confetto (spietato killer) ↔ Angelo Lai Dott. Stoffler (medico della ASL) ↔ Rossana Nieddu Zia Ferny (zia picchiatella) ↔ Mira Spiga STAFF Allestimento tecnico → Paolo Carboni Suggeritrice → Vittoria Damiani Regia → Gianni Pitzus



L'ingresso per i non tesserati è di 5€, per i tesserati è di 3€.





ORGANIZZAZIONE

Hermaea Archeologia e Arte

Sito internet: http://www.hermaea.eu

Email: hermaeasnc@ gmail .com

Telefoni: 3924471378

