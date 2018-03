Newroz 2018 festa del popolo kurdo alla Vetreria di Cagliari

Venerdì 23 marzo alle ore 18.00 nel Teatro la Vetreria di Pirri si festeggerà il NEWROZ, la tradizionale festa del popolo kurdo.



Il Newroz per i kurdi è un giorno di festa che si è trasformata in resistenza all’oppressione. Questo anno le celebrazioni sono accompagnate dalla preoccupazione e dall’ansia per le sorti di Afrin, la città del nord della Siria che dopo 58 giorni di pesante bombardamento della Turchia è stata occupata dall’esercito di Erodoğan e dai miliziani di Daesh producendo centinaia di morti.





Gli scontri e la resistenza del popolo kurdo continuano casa per casa. Ora più che mai il Newroz si conferma come simbolo di resistenza e di lotta, come ferma opposizione alla violenza degli invasori e dell’imperialismo neocoloniale. Il programma prevede i collegamenti in videoconferenza con un rappresentante del movimento kurdo, un rappresentante della Mezzaluna rossa Kurdistan Italia, un’esponente delle donne kurde e un rappresentante della rete Kurdistan Sardegna.



In apertura lettura di poesie e brani dalla resistenza kurda a cura di Rita Atzeri e Pierpaolo Piludu. Seguiranno musiche e canzoni con Gisella Vacca e Pierpaolo Vacca. La cena a base di tipiche pietanze kurde aprirà la serata alle danze e alla musica di Giancarlo Murranca e Marco Maxia. Chiuderanno la serata il concerto Dr. Drer&CRC Posse.



