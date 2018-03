A Spasso nel tempo: la laguna di Marceddi tra storie e storia

Uno specchio d'acqua, due pinete che lo circondano, un ponte che unisce le sue sponde, un porticciolo, una torre costiera, una chiesetta dedicata alla Madonna di Bonaria, dove oggi sorge il Museo del Mare: Marceddì.



Accompagnati dalla nostra cantastorie Iris Lorena Aramu percorreremo le stradine sterrate della borgata di pescatori, dove il tempo pare essersi fermato... Storie e racconti di pescatori che vanno e che vengono, dalle case alle barche dalle barche alle case e laggiù fino al mare...

Cammineremo tra storia e storie in compagnia di fenicotteri ed altri uccelli acquatici che hanno scelto la laguna come loro casa fino al Pozzo Sacro. In un percorso semplice e adatto a tutti ritorneremo nella pineta dove potremo riposarci prima di visitare il Museo del Mare.



Per chi vuole proseguire consigliamo il tramonto a Pistis che dista appena 6 KM.



Alcune info: Il costo dell'escursione totale dell'escursione è di € 20 Comprende: - 10 € Escursione - 1 € offerta minima Museo del Mare - € 9 Tessera associativa Mariposas de Sardinia compresa di assicurazione antinfortunistica CSEN annuale e valida su tutto il territorio nazionale Bambini gratis fino a 10 anni



Percorso semplice adatto a tutti dai 5 anni in su

Pranzo pic nic

Per info e adesioni chiamare: Silvia 3276677490 oppure scrivere a mariposasdesardinia@gmail.com

Adesioni entro Mercoledi 28 Marzo





