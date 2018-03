Visitare Fordongianus dalla Casa Aragonese alla Cripta di San Lussorio

Visitare Fordongianus dalla Casa Aragonese all’antica Chiesa di San Lussorio, passando per le Terme Romane , sarà un’esperienza unica. Il paese è situato nella sub-regione del Barigadu, 30 chilometri a nord-est di Oristano in Sardegna.



Sorge sulla riva sinistra del fiume Tirso ed è segnato a sud dalle cime del Monte Grighine . I primi resti archeologici sul territorio risalgono al neolitico, con le domus de janas di Gularis e Domigheddas .

Sono 5 le strutture conosciute di epoca nuragica, mentre è dall’età romana che ereditiamo la maggior parte dei siti, come le Terme.



Un importante progetto di recupero ha recentemente dato nuova vita alla Casa Aragonese , costruita nel XVI-XVII d.C.



La Chiesa di San Lussorio, poco fuori il paese, raramente è aperta al pubblico e attira ogni anno migliaia di visitatori soprattutto nel periodo della festa del 21-29 agosto in onore del Santo . Tutti questi siti potremo visitarli insieme alla nostra archeologa e guida, in un coinvolgente percorso che ci porterà a viaggiare nel tempo dalla preistoria al periodo aragonese.



OBIETTIVI

Conoscere Fordongianus dalla preistoria al periodo aragonese; approfondire i diversi aspetti della vita quotidiana in epoca romana; conoscere i riti sacri prima e dopo l’avvento della cristianità.



LUOGO E ORARIO DI INCONTRO

Le visite si svolgeranno sabato 24 e domenica 25 Marzo dalle 09:30 alle 13:00. Il luogo di incontro è davanti alla Chiesa di San Pietro in Via Traiano 4, Fordongianus, Oristano (coordinate 39.995499, 8.808177).



ITINERARIO

A) Punto di incontro (Chiesa di San Pietro)

B) Casa Aragonese

C) Terme Romane

D) Chiesa e Cripta di San Lussorio



COSTO

Per i soci la visita sarà gratuita. I nuovi soci pagheranno solo il tesseramento: 10€.

La tessera di Mare Calmo, valida per 1 anno dal momento della sottoscrizione, dà diritto a un’attività gratuita al mese e comprende l’assicurazione per la partecipazione a tutte le attività.



Il biglietto d’accesso all’area archeologica delle Terme e della Casa Aragonese si paga a parte (4€). L’ingresso alla Chiesa di San Lussorio si paga a a parte (2.50€). Possibili sconti per gruppi o fasce d’età.



PRENOTAZIONE

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marecalmo.org, o ancora via sms/Whatsapp al numero (0039) 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d’identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati!



INDICAZIONI PRATICHE

È consigliato munirsi di abbigliamento adatto per escursioni (tuta o jeans, scarpe per camminata, ecc.) e una bottiglia d’acqua.





ORGANIZZAZIONE

Mare Calmo

Sito internet: https://www.marecalmo.org

Email: info@ marecalmo .org

Telefoni: 3407104957

