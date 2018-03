Trekking alle cascate di Is Piscinas - Coccorrocci

Sabato 24 marzo ci aspetta una camminata davvero affascinante tra piscine naturali e scorci del mare d’Ogliastra. Il nostro percorso si snoderà intorno al Monte Ferru nei verdi territori di Tertenia e Gairo, dove ammireremo le fresche acque del rio Badde Gattiu nelle cascatelle di Is Piscinas.

Dopo il pranzo aggireremo il rilievo sul lato est per godere appieno di uno spettacolare panorama del mare in primavera.



Informazioni sul percorso

Distanza totale: 7,5 km complessivi

Grado di difficoltà: T (turistico) medio - facile

Dislivello positivo: 460 m



Appuntamento: Sabato 24 marzo 2018, ore 08:00 via Mandas incrocio via Tortolì, fronte Bar Serena, Quartucciu.

Rientro previsto ore 19:00 a Quartucciu



Quota di partecipazione: € 15 con auto propria. Bambini fino ai 12 anni € 10. Possibilità di passaggio in minibus.



La quota comprende l’accompagnamento di una guida ambientale escursionistica AIGAE.



Per tutte le info & prenotazioni: +39 333 3557875 - fa.perria@gmail.com - Facebook: Nadir Sardinia di Fabio Perria http://nadirsardinia.com/



Equipaggiamento obbligatorio

• scarpe da trekking

• zainetto

• pranzo al sacco

• scorta idrica (almeno 2l)



Consigliato

• cappello

• maglietta di ricambio

• poncho impermeabile





ORGANIZZAZIONE

Fabio Perria - Nadir sardinia

Sito internet: http://nadirsardinia.com/

Email: fa .perria@ gmail .com

Telefoni: +39 333 3557875

