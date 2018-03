Villanova Monteleone: Pasqua e Pasquetta a Monte Minerva

Il weekend di Pasqua è l'occasione per una piacevole gita di inizio primavera alla scoperta di una delle più interessanti oasi naturali del nord Sardegna, tra passegiiate, panorami e buon cibo.



Monte Minerva vi propone il paesaggio e la sua natura La Locanda Minerva vi accoglierà con il buon cibo e il piacere di stare insieme. A Pasquetta dopo pranzo Tricirco e Magobiss delizieranno i bambini di tutte le età.



Per Pasqua

Antipasti Selezione di salumi e formaggi del territorio Crostini di polenta con crema di asparagi e granella di mandorle Verdure e aromi in pastella di ceci Cestini di patate con funghi trifolati Fagottini di carasau con pesto di broccoli e noci

Primi : Fregula con crema di carciofi e pancetta croccante Ravioli di ricotta alle erbe aromatiche

Secondo Agnello “pane e casu” Porcetto arrosto Patate agli aromi Frutta Seadas Acqua e Vino della casa 40,00 Euro (solo su prenotazione entro il 29 marzo)



Per Pasquetta

Antipasti Selezione di salumi e formaggi del territorio Crostini di polenta con pesto di broccoli, ricotta mustia e noci Rotolini di pastasfoglia con pancetta e rucola Carpaccio di zucchine con GranAnglona

Primi Zichi con crema di asparagi e pancetta croccante Lasagne di carasau al ragù di verdure

Secondi Agnello arrosto Polpette di verdure pecorino e noci Patate e Antunna al forno Frutta Dolce acqua e vino della casa 32,00 Euro



Informazioni e prenotazioni 328 9226392 - 328 4326017 locanda.minerva@gmail.com www.monteminervaexperience.com





ORGANIZZAZIONE

