Kalymnos la Ribelle: incontro con Elisa Pirattoni Koukoulis a Cagliari

Nel 1912 l'Italia, approfittando della crisi precedente al crollo dell'Impero Ottomano, occupò le isole dell'arcipelago greco del Dodecaneso. La presenza degli italiani, che avrebbe dovuto essere di breve durata, si protrasse per 31 anni.



Elisa Pirattoni Koukoulis racconta la lunga permanenza degli italiani e l'eroica resistenza della piccola isola di Kalymnos contro le truppe fasciste nel suo saggio "Kalymnos la ribelle. I 31 anni di occupazione italiana del Dodecaneso (1912 - 1943)".

L'autrice dialogherà con il coordinatore regionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Marco Sini e con la direttrice dell'Istituto Storico della Resistenza e Società Contemporanea di Alessandria Luciana Ziruolo.



Modereranno il dibattito i giornalisti Marcello Cocco e Tiziana Cauli. L'incontro si svolgerà nella sala eventi al primo piano della MEM-Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164, Cagliari. *** Maria Elisa Pirattoni Koukoulis è nata ad Alessandria e si è laureata in Scienze politiche a Torino nel 1969. Successivamente ha conseguito la laurea in Lettere moderne a Genova. Ha insegnato per oltre trent’anni in provincia di Alessandria e presso la Scuola italiana di Atene. Sposata con un cittadino greco, originario di Kalymnos, ha vissuto a Montreal e a Nicosia. Vive tra l’Italia e la Grecia e da oltre quarant’anni trascorre a Kalymnos lunghi periodi dell’anno. T



esto e immagine rilevati dal web