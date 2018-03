Pasquetta con Pic Nic anni '60/'70

Non avete ancora piani per questa Pasquetta?? Allora trascorretela con noi! Andàlia Servizi Turistici organizza una giornata divertente e alternativa a tema anni '60 - '70, nella splendida cornice dell'oasi naturalistica di Bidderosa!



Si comincia con una piacevole passeggiata attraverso il parco, per godere dei suoi colori e profumi primaverili.. si raggiunge la cima del Monte Urcatu, dove la vista spazia dai graniti rosa delle montagne alle spiagge di sabbia bianca e all'acqua turchese del golfo.





Proseguiremo con un must degli anni '60/'70: il Pic Nic all'aria Aperta. Tovaglie a quadri, coperte e cestini e l'immancabile chitarra per accompagnare il dopo pranzo sulle note di c'era un ragazzo, acqua azzurra acqua chiara e altri successi icone di quegli anni.. e per finire, giochi all'aria aperta e ....un'alternativa e imprevedibile caccia al tesoro!



Tutti gli ingredienti per trascorrere una giornata in compagnia, gradevole e spensierata! ...so.. Let's have Fun!!



Punto d'incontro: Oasi di Bidderosa Orario d'incontro: h. 10:00 Prenotazioni sino al 26/03 Possibilità di pernottamento in strutture convenzionate, anche per gruppi!





ORGANIZZAZIONE

Andalia Servizi Turistici

Sito internet: http://www.andaliatour.it/

Email: andaliatour@ gmail .com

Telefoni: Andalia: 00393427248385

