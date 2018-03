Cagliari: Poetto Fest 2018

Siete pronti per la seconda edizione del villaggio sul mare più grande e chiassoso ?! Poetto Fest è un evento festante pensato come un'oasi di note musicali, divertimento e spettacoli multimediali in collaborazione con RadiolinaShowcase!



Ospiti nazionali e internazionali si esibiranno nella cornice incantevole della nostra spiaggia; assicurati due giornate memorabili di festa sul mare!



Preparatevi perchè inizieremo presto, ma finiremo tardi.





♦Main Stage: live Indie rock, Rock Rap, Raggae. djSet Elettronica , House

♦Stage 2 : dj set rock-funky

♦Stage 3: dj set Pop - house - boiler room

♦Stage 4: dj set Trap - Latina

♦Stage 5: sports&relax

♦Stage 6: food&drinks



un ANNO FA furono Lo Stato Sociale, MadMan, DJ Aniram, Tamurita, Sr Raza ed oltre 20 gruppi e dj ad esibirsi.



Testo e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

Poetto Fest, Arena Beach Village, Unione Sarda, Radiolina e Videolina

Sito internet: http://www.poettofest.com

