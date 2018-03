Vivere ad un’altra velocità: conferenza gratuita a Cagliari

Partendo dalla suggestione di alcune letture scelte si parlerà di come l’essere umano, nella sua condizione ordinaria, non è in grado di vivere e sperimentare appieno tutte le possibilità che gli sono proprie. La tendenza dell’uomo è quella di vivere in modo ripetitivo, di riprodurre sempre gli stessi schemi, di rifugiarsi in ciò che gli dà sicurezza; ma in ogni tempo alcuni uomini hanno intuito la possibilità di raggiungere una diversa grandezza e di sviluppare nuove funzioni.





Esploreremo quindi l’idea di come sia possibile utilizzare meglio se stessi, riorganizzare le esperienze in modo creativo, muovendoci nella vita ad un’altra velocità.



Venerdì 23 marzo 2018, ore 19:00 Sala Cada die Teatro Via dei Genovesi, 94 Cagliari

Per informazioni e prenotazione: 347 6941357





