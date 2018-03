Sibusile Xaba Trio a Sassari

APRILE LIBERTARIO VI Sibusile Xaba Trio (SUDAFRICA) 24 MARZO alle ore 19:00



Un'immersione nella musica africana, in particolare in quella della tradizione Maskandi/Mbqanga originaria delle Midlands del KwaZulu Natal, zona orientale del sud Africa da cui Sibusile Xaba proviene. In parte chitarrista visionario, in parte mitologo urbano, ci racconterà del recente tour europeo nel quale è impegnato insieme ad altri due musicisti conterranei che lo affiancano.



Potremo sentire alcuni momenti tratti dai suoi due lavori discografici intitolati “Open letter to Adoniah” e “Unlerning”.

La serata sarà inoltre occasione per presentare il programma della VI edizione del Festival Antropologico Aprile Libertario, che si preannuncia, anche quest'anno, ricco e ed incisivo.



Ingresso riservato ai soci (5 euro + tessera) Per info e prenotazioni 340 908 6716 345 612 4554 Testo e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

Heliogabalus Sassari

Sito internet: https://www.facebook.com/Heliogabalus-366140450249186/

Email: heliogabalus@ autoproduzioni .net

Telefoni: 345 612 4554

Tags