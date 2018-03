Monteverdi, Beethoven e Bach ad "Aprile in Concerto" a Sassari

Il Sassari Horn Trio (Mattia Ximenes, Antonio Dettori, Gabriele Carboni) condurrà la seconda serata di "APRILE IN CONCERTO. Piccola Rassegna di Musica Classica in Piazza".



Chi l'ha detto che la musica classica si debba ascoltare solamente in paludate atmosfere?



La Classica è POP!



BirrAjò, in collaborazione con "In su Antas" e l'Associazione il Corso ha selezionato alcuni giovani talenti del Conservatorio per farvi un grande regalo.

Il 7 Aprile 2018 alle ore 20.00 sarà la volta di: Mattia Ximenes, classe 1996, è studente del Conservatorio di Musica di Sassari, dove frequenta l'ultimo anno di corso di laurea accademica col Maestro Gavino Mele.

Nello stesso anno accademico ha seguito un semestre di studi in Spagna presso il Conservatorio Superior de Música Salvador Segui di Castellón de La Plana, sotto la guida del Maestro Vicente Navarro Gimeno.



Durante il suo percorso di studi ha seguito vari corsi di perfezionamento con vari maestri di fama internazionale, tra i quali: Jonathan Williams (ex primo corno della BBC Symphony Orchestra), Jonathan Lipton (attualmente quarto corno della London Symphony Orchestra), Raul Diaz, Konstantin Becker (primo corno dell'orchestra de La Fenice a Venezia), Luca Benucci, Patrick De Ritis (primo fagotto dei Wiener Symphoniker). Si esibisce con varie ensemble e orchestre locali eseguendo repertorio sinfonico e da camera, dalla musica rinascimentale, passando per la classica, la romantica, il jazz, fino alla musica contemporanea.



Antonio Dettori, classe 1997, inizia a suonare il corno all'età di 11 anni nella scuola media di Ossi, dove si diploma al Liceo musicale Azuni di Sassari. Attualmente studia presso il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Nel 2017 entra idoneo in lista d'attesa come corno basso nell'Orchestra Giovanile Italiana.



Gabriele Carboni studia al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, dove è iscritto al corso di laurea accademica, sotto la guida del Maestro Gavino Mele. Ha frequentato corsi e suonato in ensamble dirette dai Maestri Jonathan Williams, Patrick De Ritis, Guido Maria Guida, Riccardo Leone, Emilio Fernandez Molina, Lorenzo Della Fonte e altri. Con ensamble e orchestre locali si esibisce in repertorio sinfonico e da camera.



