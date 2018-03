Mostra fotografica di Francesca Randi a Cagliari

Inaugurazione mostra Sabato 24 Marzo ore 19:00 (Dal 24 Marzo al 12 Aprile 2018)



In questa seconda tappa presso il May Mask, Francesca Randi ritorna. E riappaiono con lei i personaggi della sua personalissima filmografia emotiva. Con un guizzo, un salto, uno strappo sono saltati fuori dai titoli di coda di un film che la Randi gira nella sua mente e diventano reali per noi, tra pelle e pellicola.



Si viene come travolti da un deja vu multistrato che rivela la voracità cinefila dell'autrice che però seleziona attentamente di cosa nutrirsi.

Sono Animali notturni quelli che abitano questi scatti ma, al contrario dei protagonisti di Tom Ford, qui non ci sono pesantezze borghesi sospese tra lusso e racconti on the road. Le trame che Francesca Randi tesse da anni hanno un intreccio diverso, una bellezza drammatica che non disdegna toni ludici. L'elegante solitudine che è ormai una costante del cinema metropolitano trova in questi scatti una soluzione, il radicamento nelle arterie cittadine che di notte palpitano di vite segrete, insospettabili. Francesca Randi ha il suo incontro con la fotografia nel 1999.



Da allora coltiva una narrazione che oscilla tra onirico e surreale, perturbante e riflessione esistenziale. Attualmente vive e lavora a Cagliari come fotografa e insegnante di fotografia, collabora con varie gallerie d’arte italiane ed estere.



