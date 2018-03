Storie di Alberi, Alberi di Storie: spettacolo di narrazione ad Alghero

Spettacolo di narrazione intorno alle "colonne che sostengono il cielo", con Enedina Sanna (narrazione) e Maria Vicentini (viola e violino).



Miti e leggende, storie antiche e moderne si intrecciano nel racconto, che si modifica ogni volta come un'opera aperta. Creato nel 2011 per l'Anno Internazionale delle Foreste, è dedicato a Wangaari Maathai e Alexander Langer. L'evento si inserisce nel programma di FEMINArtS, presso ResPublica e all'interno delle attività del Distretto della Creatività.





Al termine dello spettacolo, tutti sono invitati al consueto AperiRes del venerdì, con i prodotti a km zero e la socialità sostenibile di ResPublica, che in questo modo autofinanzia un centro di attività creative e culturali aperto a chiunque tutti i giorni dell'anno.



Enedina Sanna.

Dopo gli studi in Linguistica, per molti anni ha svolto ricerche su narrativa e oralità, con indagini sul campo e sugli archivi sonori, ha curato e tradotto diverse pubblicazioni e realizzato spettacoli, festival e trasmissioni radiofoniche.



Dopo aver molto ascoltato, ha iniziato a raccontare a sua volta, creando un suo proprio repertorio di storie tradizionali e di creazioni originali. Ha partecipato come narratrice a festival e giornate sullo storytelling in Scozia, Corsica, Tunisia, New York, Montreal, Giappone, Etiopia, Zimbabwe. Maria Vicentini.



Dopo il diploma in violino, nel 2006 si diploma in jazz presso il Conservatorio di Verona. Sia come violinista che violista ha al suo attivo diverse partecipazioni a trasmissioni radiofoniche RAI, festival internazionali di world music e tournée in Europa, Stati Uniti e Australia. Ha suonato con Franco Cerri, Frank London, Ted Reichman, Martin O’Connor, Patrick Molard, Arto Tunçboyacıyan, Alexander Balanescu, Cuong Vu, Roberto Taufic, Kyle Gregory, Claudio Cojaniz, Francesco Bearzatti, Roberto Dani, Mauro Ottolini, Giancarlo Schiaffini, Paolo Birro, Roy Paci, Patrizia Laquidara, Peo Alfonsi, Ettore Martin, Cheryl Porter e Hindi Zahara.



Testo e immagine rilevati dal web