Il 24 giugno 2018 si terrà a Burcei il 2° Party della montagna organizzato dall'asd Sardontheroad.



- L'evento comprenderà il run in moto per il paese dalle ore 11:00;

- Pranzo;

- Esibizioni mozzafiato con il grande Salvatore Vinci;

- Esibizioni di Brasil show e intrattenimento con Sara Twister;

- Live music con le mitiche "MYMISSES";

- 1° Torneo di Playground Basket 3 contro 3;

- Intrattenimenti vari etc.





Per info, prenotazioni pranzo e/o bed&breakfast o servizi vari contattateci al nr. 333/7312582 oppure sul nostro sito



Evento aperto a tutti etc. per tutta la giornata!





ORGANIZZAZIONE

ASD SARDONTHEROAD

Sito internet: https://www.escursionisardontheroad.com/

Email: sardontheroad@ gmail .com

Telefoni: 333/7312582

