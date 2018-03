A Burcei 1^ Sagra del Pane e del Formaggio

Ecco il programma ufficiale per la 1^ Sagra del pane e del formaggio del 29/04/2018 patrocinata dal Comune di Burcei (che ringraziamo):

- Avrà inizio intorno alle 12:00,

- Vi sarà la degustazione del pane e del formaggio e altri prodotti tipici burceresi.

- Durante la giornata musica con i nostri grandi ospiti quali Orlando Mascia, Eliseo Mascia, Elisa Marongiu, Mario Aledda ed Emilio Aledda;

- 1° Torneo di murra!;

- Per i più piccoli avremo l'onore di ammirare gli spettacoli di CAMOMILLA E BOLLICINA!;

- Stand vari.

- Lotteria.



Per info 333/7312582 sardontheroad@gmail.com oppure dalla nostra pagina FB





ORGANIZZAZIONE

ASD SARDONTHEROAD

Sito internet: https://www.escursionisardontheroad.com/

Email: sardontheroad@ gmail .com

Telefoni: 333/7312582

