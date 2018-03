Ad Alghero Corso di Primo Livello REIKI Metodo Usui

Reiki, Energia Vitale che tutto abbraccia! - Qualunque sia la motivazione che ti sta portando a decidere di intraprendere il percorso Reiki, seguila! Non importa cosa sia e cosa ti spinga, importa solo che ti ascolti, che ascolti la tua intuizione e ascolti la voce del tuo cuore. Tutto ti sta dicendo che sei pronto.



Pronto per ri-portare serenità nella tua vita, benessere nel tuo corpo, gioia nel tuo cuore, pace nella tua mente. - Il Primo Livello è accessibile a tutti e di qualsiasi età.

Non serve nessuna abilità o capacità specifica. Solo sapersi aprire con fiducia.



Diventare un praticante Reiki ti apre all’amore, alla pienezza, all’armonia, all’equilibrio, alla felicità, e questo favorisce e supporta il benessere psico-fisico.



- Il corso di Primo Livello Reiki attiva il processo di guarigione del corpo fisico.

Avvia una purificazione attraverso la quale si eliminano tossine, scorie, si modificano atteggiamenti e abitudini che comportano disagi e malesseri, portandoci ad avere una presa di contatto con noi stessi in modo profondo e consapevole.



- Al termine del corso sarai un canale dell’Energia Vitale Universale Reiki e potrai trattare te stesso per aiutare e favorire la tua guarigione, trattare gli altri, trattare gli animali, le piante, e ogni forma vivente. Ma soprattutto avrai a disposizione sempre e illimitatamente un semplice strumento naturale, un dono prezioso che, se lo vorrai, potrà aiutarti a migliorare la qualità della tua vita - Reiki è Energia e Amore sempre a portata di mano



- Per ulteriori informazioni e per mandare la tua adesione, scrivi alla mail info.reikialghero@gmail.com o chiama il numero 335 6318643. Grazie. Cristina ૐMadhuryaૐ





ORGANIZZAZIONE

Reiki Alghero - La via della Luce

Sito internet: https://www.facebook.com/reikialghero/

Email: info .reikialghero@ gmail .com

