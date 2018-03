Erasmus: oltre i confini della propria realtà a Cagliari

“Il progetto ‘ERASMUS’: oltre i confini della propria realtà” Presentazione del bando Erasmus+ 2018/2019 AULA CAPITINI, CORPO AGGIUNTO, FACOLTA' DI STUDI UMANISTICI GIOVEDI' 22 MARZO 2018 h. 15:00- 18:00



Il programma Erasmus1, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students influisce annualmente sulla programmazione didattica dell’Ateneo cagliaritano, contribuendo all’azione di mobilità studentesca nel territorio europeo da ormai 30 anni.

L'idea di permettere lo scambio tra studenti europei ebbe origine nel 1969, grazie all'intuizione dell'italiana Sofia Corradi (soprannominata "Mamma Erasmus"), pedagogista e consulente scientifico della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane: questo ruolo le permise di far conoscere la sua idea in ambito accademico ed istituzionale



Il progetto nacque grazie a un'iniziativa dell'associazione studentesca EGEE (oggi AEGEE) fondata da Franck Biancheri (poi divenuto presidente del movimento trans-europeo Newropeans) che nel 1986-1987 convinse il presidente francese François Mitterrand ad appoggiare la nascita di Erasmus Il progetto ha dato la possibilità, nei diversi anni accademici, a moltissimi studenti universitari di poter effettuare, in una realtà straniera, un periodo di studio legalmente riconosciuto dal proprio Ateneo.



Attraverso le fondamentali spiegazioni ed informazioni del personale docente, grazie alle testimonianze in loco e in videochiamata degli studenti ex ERASMUS e dei vari progetti di internazionalizzazione (GLOBUS, Traineeship, Placement, etc.), potremo ben strutturare, in un’unica giornata, la divulgazione della mobilità studentesca all’Università degli studi di Cagliari, traendone poi vantaggio attraverso il rafforzamento delle collaborazioni con altre Istituzioni Europee e non, le quali si traducono in modernizzazione dei programmi e competitività dell’istruzione europea nel mondo. La giornata proseguirà con l’introduzione del progetto “Summer University” a cura dell’associazione AEGEE-Cagliari (l’evento e i contatti dell’associazione sono disponibili a questo link https://www.facebook.com/events/2122688011286708/).



Questo progetto nasce nel 1988 con l’intenzione di promuovere l’integrazione europea, attraverso eventi estivi di due settimane organizzati nella maggior parte delle città in cui AEGEE è rappresentata. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. Sono invitati a partecipare: - Prof.ssa MARIA DEL ZOMPO, Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Cagliari; - Prof.ssa ROSSANA MARTORELLI, Presidentessa della Facoltà di Studi Umanistici; - Prof. IGNAZIO EFISIO PUTZU, Prorettore alla Didattica di UniCa; - Prof.ssa ALESSANDRA CARUCCI, Prorettrice all’internazionalizzazione di UniCa. Presentazione progetto ERASMUS a cura di: - Prof.ssa PATRIZIA MUREDDU, ordinario di Lingua e Letteratura Greca; - Prof.ssa ANTONINA PABA, ordinario di Letteratura Spagnola e Sardo-Ispanica. Videoconferenza con studenti/docenti: - Université Lumière Lyon II, France - dott.ssa Blanca Rodriguèz; - Universidad de Salamanca, Espana – dott.ssa Irene Scampuddu; - University of New Delhi, India - dott.ssa Marta Asùa; - Universidad de Lima, Perù – dott.ssa Tiziana Viale e dott. Simone Congiu; - University of Teheran, Iran – dott.ssa Valentina Limeoni. Testimonianze in loco studenti ERASMUS: - Université de Nantes, France – dott.ssa Sara Piu; - University of Canterbury, United Kingdom – dott. Mauro Cadau; - National University of Ireland, Galway – dott. Luca Cadeddu Palmas; - Erasmus Traineeship in Budapest, Hungary – dott. Daniele Mereu; - Uniwersytet Warszawski, Poland – dott. Andrea Bidotti; - Universidad de Sevilla, Espana – dott. Massimo Pillosu; - University of Sulaimani, Kurdistan – dott. Davide Sedda. Testo e immagine rilevati dal web