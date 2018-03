A Sassari Comunicare l'Ambiente parla di Medicina Anti Aging per un invecchiamento attivo

Un dimensione dell’ambiente è la nostra salute che spesso trascuriamo sin dalla giovane età adottando stili di vita insalubri e spesso legati alle mode del momento sia dal punto di vista alimentare che dell’attività fisica sempre più ridotta.



Gli studi della Medicina Anti Aging pongono l’accento su tre tipologie di anziani possono essere ti modello genetico che vive a lungo e in buona salute, epigenetico che vive a lungo e in buona salute perché si è sempre preso cura del proprio benessere tenendo uno stile di vita salutare.



Ed infine il modello farmacologico che invece invecchiando si ammala per il cattivo stile alimentare adottato in età adulta e che sopravvive grazie alle cure farmacologiche.

Cure che purtroppo hanno un costo sempre più elevato per la comunità e per il sistema sanitario nazionale. Il dottor Edoardo Rubatto si occupa da alcuni anni di prevenzione essendo anche esperto di medicina nucleare, quella cioè che ci consente di conoscere lo stato di salute delle nostre ossa.



L’ Invecchiamento Attivo sarà dunque il tema cardine del quinto incontro di Comunicare l’Ambiente che si terrà il prossimo 21 marzo presso l’Auditorium del Carmelo con inizio alle ore 17.30. A coordinare l’intero pomeriggio Stefania Rossi che accoglierà tra il pubblico anche gli studenti dell’I.T.I. Angioy di Sassari alcuni dei quali, Vannino Piana e Domenico Masala, leggeranno il testo sul Fosforo, liberamente tratto da La Tavola Periodica di Primo Levi, creando così una forma di introduzione al tema. Non mancherà il consueto momento musicale grazie alla disponibilità di giovani coristi della Lolek Vocal Ensemble diretta dalla M° Barbara Agnello prima di assaggiare i biscotti alla cannella e le tisane della dott.ssa Luisa Carta della In Herbis Salus.