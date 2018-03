A Cagliari la mostra Mobile Art From All Over The World

La Mobile Art è un movimento di arte contemporanea che crea arte usando dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone. Non macchina fotografica, non computer, non Photoshop. Solo le applicazioni per iPhone, iPad e filtri su smartphone. Se è vero che è possibile fare arte con un barattolo di fagioli, un taglio sulla tela o materiale da riciclo, perché non farlo con le applicazioni su uno smartphone?



La Mobile Art è anche una comunità mondiale che utilizza prevalentemente iPhone e iPad.

Centinaia e migliaia di artisti di tutto il mondo producono Mobile Art, la condividono, partecipano a Contest, Festival Internazionali, mostre collettive o personali. In Italia il movimento è poco diffuso e sono pochissimi gli artisti che la seguono, mentre essa conta centinaia e migliaia di artisti in America, Giappone e nord Europa. “Mobile Art From All Over The World” è un evento nato con il desiderio di promuovere la Mobile Art e portarla a Cagliari attraverso una mostra di immagini create da artisti di tutto il mondo. Il tema é "Art Portraits" e gli artisti hanno realizzato ritratti di se stessi o di altri partendo da uno scatto fotografico e poi editando la foto. Essi hanno usato vari dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone o tablet e tutte le applicazioni possibili.



Hanno partecipato 46 artisti: americani, inglesi, tedeschi, turchi, russi.

Una giuria internazionale ha selezionato 25 immagini tra le oltre 200 arrivate. A queste sí aggiungono quelle del Contest cittadino lanciato attraverso Radio X. Esso aveva come tema "I luoghi dell' arte" e chiedeva di fotografare luoghi di interesse artistico a Cagliari e poi editare le foto.



Sono state selezionate tre immagini che compaiono nella mostra. Sarebbe bello che questo evento suscitasse un dibattito tra artisti e appassionati di arte riguardo la fotografia e l'arte e forse... la possibilità di fare arte con un "telefono"...