Un salto nella Civiltà Nuragica a Villanovaforru

in occasione della "Giornata Nazionale della Lettura", il Parco e Museo Archeologico e la Coop. Turismo in Marmilla, hanno pensato di rivolgersi ai ragazzi, ospitando Clelia Martuzzu, la quale farà parlare il suo libro "Un salto nella Civiltà Nuragica", racconto ambientato in un villaggio preistorico che ci coinvolgerà nella vita quotidiana dei nostri Antenati