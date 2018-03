Le Vibrazioni in concerto a Pasquetta ad Arzachena

Maggiori dettagli sulla manifestazione di Pasquetta saranno comunicati nei prossimi giorni



Lunedì 2 aprile sarà il gruppo milanese Le Vibrazioni a calcare il palco allestito sul lungomare del borgo al parco Riva Azzurra.



Un via in grande stile che prevede lo spettacolo I love Formentera condotto dal dj Roberto Milani e dal vocalist Paolino di Radio 105 per il programma voluto dal delegato alla Cultura e Spettacolo, Valentina Geromino, e organizzato dalla Pro Loco Arzachena presieduta da Salvatore Valleri.





« Abbiamo puntato su Le Vibrazioni perché sono musicisti di alto livello: un gruppo molto amato in Italia, con un vasto repertorio e numerosi successi radiofonici all’attivo .

Sono certa che saranno apprezzati da un ampio pubblico. Sarà una giornata di festa per tutti, senza limiti di età – dichiara Geromino –. Inoltre, quest'anno è previsto l’appuntamento con il dj set di una radio nazionale per vivacizzare ulteriormente l’atmosfera ed attrarre sempre più giovani. Chi vorrà trascorrere la Pasquetta con noi, fin dal mattino troverà a due passi dalla spiaggia anche eventi collaterali, questi ultimi organizzati dall’assessorato al Commercio e attività produttive diretto da Mario Russu. Poi, nel pomeriggio il grande concerto».





«Il concerto e le attività all’aperto sono una combinazione vincente con cui l’Amministrazione punta ad attrarre numerosi visitatori per il fine settimana di Pasqua, sia dalla Sardegna che dal resto d’Italia e d’Europa per un primo test della stagione turistica – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. Alberghi e ristoranti riaprono i battenti, complice anche il lavoro portato avanti durante l’inverno per il coinvolgimento degli operatori di settore che abbiamo invitato ad ampliare i periodi di apertura delle attività ad Arzachena e in Costa Smeralda».





Il gruppo Le Vibrazioni, con il suo leader Francesco Sarcina, ha esordito nel 2003 con il brano Dedicato a te, disco di platino dopo poche settimane dall’uscita. Nello stesso anno pubblicano il primo album Le Vibrazioni, superando le 300 mila copie vendute. Tra i singoli più noti Vieni da me, Ovunque andrò, In una notte d'estate, Portami via, Angelica ed ...E se ne va. Quest'ultima canzone verrà poi inclusa nella colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo. Dopo un periodo di stop, il gruppo si è riunito per la partecipazione al Festival di Sanremo lo scorso febbraio. Ora i musicisti sono in tour per promuovere Così sbagliato, brano presentato sul palco dell’Ariston, e il nuovo disco di inediti dal titolo V.

Maggiori dettagli sulla manifestazione di Pasquetta e altri appuntamenti del fine settimana saranno comunicati nei prossimi giorni.