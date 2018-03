La band "Double Dose” a Sassari

Assisterai ad uno spettacolo unico nel suo genere: La band "Double Dose” propone il cosiddetto genere “Americana”, ovvero una commistione tra folk, country e blues, con incursioni nel folk di matrice irlandese. Gli strumenti utilizzati, caratterizzano il suono e l'atmosfera dei loro concerti, durante i quali è veramente difficile non lasciarsi travolgere dal condensato di ritmi festosi e dalle tessiture melodiche della fisarmonica di Claudio Spanu e del mandolino di Aldo Gallizzi, che costruiscono i loro intrecci sulle precise ritmiche della chitarra acustica di Antonio Miscali e del contrabbasso di Danilo Mura.





I Double Dose hanno all'attivo un cd intitolato “Befolk and be happy” che racchiude una serie di cover rielaborate e un altro in uscita nelle prossime settimane nel quale alle cover si aggiungono anche alcuni brani inediti di loro composizione.



Se poi, a tutto questo, aggiungi una grigliata abbondante di carni scelte e verdure in puro stile “BBQ” americano, ti sentirai come se fossi in un Country&Grill sperduto nel Tennesse oppure ai confini fra il Texas e il Messico. Il Ristorante Birde ti servirà la grigliata di carne e di verdure in abbondanza, precisando che i tagli delle carni e le verdure sono tutte di prima scelta e rigorosamente “Made In Sardinia”.



Per immergerti nella “Festa Country” ti consigliamo di indossare una bella camicia a quadri in stile e, se vorrai esagerare, rispolvera i tuoi vecchi stivali Peter Flowers o Durango, il tuo cappello da cow boy o da trucker e il divertimento sarà assicurato.



La serata con cena e band costa 18 € a persona, con gruppi da 10 persone in su, il costo a persona sarà di 16 € e comprende:

- Abbondante grigliata di carni sarde scelte accompagnata da verdure grigliate a chilometro zero;

- Formaggio arrosto;

- Una bevanda a scelta fra analcolica, birra o vino; -

Caffè.



La prenotazione è obbligatoria presso l’Associazione Sardegna Country in Via Brigata Sassari 41, Sassari.

Telefonare per info: 331 839 6852 entro e non oltre Giovedì 22 Marzo ore 20:30. Il Ristorante Birde si trova a Sassari nella Zona Industriale Predda Niedda str.28, n°2