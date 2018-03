L’Ultima Risata in scena a Monserrato nella rassegna Non ci resta che Ridere di Abaco Teatro

Domenica 18 marzo alle ore 20 il palcoscenico della Casa della Cultura in via Giulio Cesare 37 a Monserrato vedrà in scena il nuovo spettacolo di Abaco Teatro dal titolo L’ULTIMA RISATA, secondo appuntamento della rassegna NON CI RESTA CHE RIDERE realizzata col Patrocinio e sostegno del Comune di Monserrato e delle Regione Sardegna Assessorato Cultura e Spettacolo.



Scritto, diretto e interpretato da Rosalba Piras e Tiziano Polese il nuovo lavoro vedrà i due artisti vestire i panni degli attori ebrei Camilla Spira e Max Ehrlich, famosissimi negli anni dal 1920 al 1944, e racconta le loro sorti e quelle di altri famosi comici ebrei ai quali si deve, negli anni ’30, la grandezza leggendaria del cabaret e dello spettacolo leggero mitteleuropeo, in particolare di quello berlinese.

In gran parte ebrei, come ebreo era il colore del loro umorismo, la sorte di questi artisti è segnata dall’avvento di Hitler al potere.



Espulsi dai set e dai palcoscenici sui quali avevano primeggiato, le loro performance si replicano in condizioni sempre più dure. L’evocazione del repertorio storico è fatta di canzoni e balli yiddish, dal cabaret tedesco ricco di ballate, sketch degli anni ’30-’40 che i protagonisti interpretano cantando anche in lingua francese, tedesca e yiddish. Gli avvenimenti storici, la loro passione per il teatro, le loro testimonianze, il loro tormentato vissuto, sono scanditi dallo scambio di lettere che intercorreva fra i due artisti.



I comici cabarettisti ebrei sono passati così dai palcoscenici di tutta Europa ai campi di concentramento di Westerbork, Theresienstadt e infine Auschwitz. L’originale scrittura è stata creata anche grazie alle ricerche di Lisa Peschel, la giovane storica polacca, che ha recentemente riportato alla luce i testi teatrali e di cabaret scritti e inscenati nel campo di Theresienstadt. Lo spettacolo vede gli attori immersi in una scenografia in continua trasformazione grazie ai video interattivi a cura di Tonio Cireddu che propongono suggestive e divertenti immagini con musiche d’epoca completate dalle luci di Roberto Tuveri, i costumi di Dalila Exana, con il coordinamento alla produzione di Manuela Orlando.