Pasquetta 2018 a Sedilo tra buon cibo, tradizioni e allegria

Nadir Sardinia in collaborazione con Easy Holiday Sardinia, l’ Associazione Santu Antinu e la ProLoco locale vi invitano a Sedilo per trascorrere la giornata di Pasquetta tra buon cibo, tradizioni e tanta allegria. Visite guidate, esposizioni itineranti, musica dal vivo e un ottimo pranzo tipico, degustazioni di birra artigianale e vini del territorio.



Lo scenario di questa giornata di festa, sarà l’imponente corte campestre del santuario dedicato a San Costantino Imperatore, dove ogni anno il 6 e il 7 luglio si corre S’Ardia.



Vi accompagneremo alla scoperta di questo bellissimo territorio: visiteremo il complesso nuragico di Iloi, le tombe dei giganti, le domus de janas, il museo dell’Ardia e la chiesa dedicata a San Costantino.

Presso le caratteristiche "muristenes de susu" le piccole casette che tradizionalmente danno ricovero ai pellegrini incontreremo il Birrificio Artigianale Horo, Brewpub Trulla, le Cantine bovale di terralba e Cantine Carboni.



Il pranzo prevede un primo al sugo, agnello in umido, maialetto arrosto, contorno,formaggi, acqua e vino.



LUNEDÌ' 2 APRILE

Ore 09:00 Appuntamento Parcheggio ex Hotel Mediterraneo – Piazza dei Centomila.

Ore 20.00 Rientro a Cagliari



Quota di partecipazione: €: € 50,00 adulti - € 35 bambini da 8 a 14 anni - € 20 sotto 8 anni.

La quota include l'accompagnamento guidato, il pranzo tipico e il trasporto andata e ritorno da Cagliari.



Per tutte le info e prenotazioni Fabio +39 333 355 7875 – Claudia + 39 392 1141730 – Email: fa.perria@gmail.com - info@nadirsardinia.com Facebook: Nadir Sardinia di Fabio Perria - www.nadirsardinia.com Easy Holiday Sardinia Silvia +39 340 9792778 - ehs.sardegna@gmail.com E’ necessaria la prenotazione.

L’evento sarà garantito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.