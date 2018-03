8Marzo e oltre... per parlare anche del Pink Report a Sassari

La realtà della condizione femminile è un argomento di cui spesso non si è in grado di avere dati e conferme, ma la caparbia azione dell’Ufficio Studi della Federazione Nazionale Pensionati Cisl in Sardegna è riuscita a delineare, nel Pink Report, i tratti che la caratterizzano. Il documento sarà presentato il prossimo 15 marzo secondo il calendario del progetto 8Marzo e oltre… realizzato da un gruppo di associazioni che operano a Sassari aderendo, tra l’altro, alle direttive del Mibact, relativamente alle iniziative da favorire in occasione dell’8marzo.





Sassari ha saputo, grazie a Ma… donne, Canne al Vento, Associazione Dante Alighieri, Fidapa, International Inner Wheel Club Sassari, Associazione Italiana Maestri Cattolici e alla Federazione Nazionale Pensionati Cisl e la Biblioteca Universitaria, offrire alla propria comunità un programma intenso di appuntamenti ed iniziative che ponessero nelle condizione di riflettere sulla realtà femminile e gli aspetti negativi che purtroppo la connotano.



Tra le altre, l’interessante mostra di manufatti femminili in esposizione presso la Biblioteca Universitaria, visitabile secondo gli orari della stessa. Oggetti preziosi non per il valore intrinseco, ma per la bellezza, il significato e la funzione che hanno svolto nel tempo. Tra questi i pani delle feste e gli utensili per lavorarli, i dolci tradizionali raccolti in antichi cesti di asfodelo. Il corredo della sposa, l’abito tradizionale e il velo che, conservato con cura, rappresenta ancora oggi l’importante passaggio dello stato civile della donna.



Tra gli oggetti sono esposti le statuine di terracotta di Rosalba Taras che, disponendole in modo particoalre, ha voluto esprimere la simbologia che le accomuna alle donne del passato. Nel prossimo appuntamento, con inizio alle ore 17, coordinato dalla segretaria Fnp Cisl Sassari, Vanna Spanu, dopo l’introduzione del segretario regionale Piero Agus, potremo conoscere i risultati dello studio presentati dalla responsabile dell’Uff. Studi della Fnp Sardegna, Alessandra Franceschini. Per concludere le riflessioni affidate alla responsabile delle Politiche di Genere Fnp Cagliari, Anna Rita Careddu.



Ad ospitare l’incontro la prestigiosa sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via C. Alberto 7, dove, a fine serata, si esibiranno gli allievi del Conservatorio L. Canepa che patrocina la manifestazione insieme al Comune, Provincia di Sassari e Laboratorio dei Saperi. Pietro Giulio Carta al flauto, Davide Mura all’oboe, Claudio Lambroni al fagotto eseguiranno il Trio in Sol minore di Vivaldi.