Trilogia Della Riluttanza - Capovilla incontra Cipriano e Artaud a Cagliari e Sassari

APRILE LIBERTARIO IV Il 10 a Cagliari c/o Teatro Massimo l'11 a Sassari c/o Ticcu Social Club In occasione del quarantennale della Legge 180 Heliogabalus e Asarp in collaborazione con Sardegna Teatro e Lìberos presentano: TRILOGIA DELLA RILUTTANZA Duplice rapina poetica e fuga a gambe levate dagli orrori dell'ideologia psichiatrica ore 18:00 Lo psichiatra riluttante e il cantautore (leader de Il Teatro degli Orrori) si sono conosciuti tempo fa, sul campo.



Il campo del lavoro quotidiano per una cultura libera e delle relazioni, in un mondo sempre più colonizzato da immaginari ripetitive e compulsive.





Autore dalla penna graffiante e narrativa, Piero Cipriano ha innescato da anni una riflessione profonda, vitale e critica, che tocca la vita dentro e fuori i luoghi di cura dell’era post-basagliana. Pierpaolo Capovilla leggerà brani dai libri di Cipriano e dialogherà con l’autore. Un dialogo su idee e storie che raccontano un impegno diventato comune, contro la furia di etichettare la diversità come malattia e contro l’abuso degli psicofarmaci.

Piero Cipriano: Psichiatra, psicoterapeuta, e autore dalla penna graffiante, ha pubblicato con Eleuthera la fabbrica della cura mentale, il manicomio chimico e la società dei devianti.



Pierpaolo Capovilla: Cantautore, bassista, attore, fondatore e leader de il “Teatro degli Orrori”

Ore 21:00 - TICCU - socialclub (Sassari, Vicolo del Campanile 8) INTERIEZIONI spettacolo di Pierpaolo Capovilla sul Poeta Antonin Artaud Pier Paolo Capovilla - voce narrante Paki Zennaro - conduzione musicale, live electronics, chitarra, campionamenti La follia e il suo doppio. La stigmatizzazione sociale, l'esercizio del potere statuale sul corpo vivo dell'individuo.



La follia, intesa come disperato rifiuto del soggetto a conformarsi alle circostanze storiche, sociali e culturali in cui sopravvive. Da un'idea di Pierpaolo Capovilla, voce del gruppo rock Il Teatro degli Orrori, fra i più noti della scena musicale indipendente, e il maestro Paki Zennaro, compositore sperimentale e storico collaboratore di Carolyn Carlson, nasce "Interiezioni", uno spettacolo meta-teatrale in bilico fra poesia e sperimentazione musicale. I testi della rappresentazione sono tratti da "Succubi e Supplizi", che Antonin Artaud scrisse nel 1946 fra un elettroshock e l'altro, nel manicomio di Rodez.



Coniugando il verso doloroso e collerico, commovente e straziante di Antonin Artaud con l'irriverente e dissacrante interpretazione di Capovilla, "Interiezioni" ambisce a riscoprire l'autore sotto una luce nuova, contemporanea e sperimentale, arbitraria nella forma ma intimamente coerente con il contenuto poetico, che viene liberato dalla prigionia della pagina scritta, per librarsi nell'evocazione enunciativa, nel qui e ora, in una ricontestualizzazione che ambisce ad essere narrazione critica dell'oggi. Pierpaolo Capovilla, già protagonista di numerosi altri progetti meta- teatrali, fra i quali "Eresia", da Majakovskij, e "La Religione del mio Tempo", di Pier Paolo Pasolini, questa volta volge lo sguardo verso i temi della follia e dell'ideologia psichiatrica, della rivolta e dell'emancipazione dall'insondabile solitudine del singolo di fronte alla forza prevaricatrice e omicidiaria della società moderna, promettendo al pubblico che vorrà assistervi emozioni, batticuori, lacrime e turbamento.



Un evento nel segno della grande poesia del novecento, rivisitata nello spirito della contemporaneità.



