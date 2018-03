Pasquetta sul Montalbo

Il giorno di Pasquetta vi proponiamo una bella escursione sul Montalbo, una semplice camminata alla portata di tutti, vi permetterà di scoprire la bellezza di questo luogo ricco di storia e caratterizzato da un paesaggio quasi lunare.



Da poco l'intera area è stata dichiarata dall'Unesco riserva della biosfera, quindi una bellissima occasione per conoscere da vicino la bellezza di questo territorio. In circa un ora arriveremo in cima a Punta Cupeti, seguendo la scala panoramica "s'Iscala 'e su Tassu" e poi nell'altopiano de sas vininzolas dove visiteremo antichi ovili un tempo dimore dei pastori, e da dove potremo ammirare un fantastico panorama.

Per farvi un idea date un occhiata al video che abbiamo fatto l'altro giorno lungo il percorso: https://www.facebook.com/Sardiniaslowexperience/videos/834852123354607/ qui invece la traccia wikiloc del sentiero

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/montalbo-punta-cupeti-23439590



Il pranzo non è incluso nell'escursione: portate qualcosa da mangiare e bere che volete condividere con gli altri partecipanti all'escursione, oppure chiamateci per avere più informazioni su come ci si può organizzare. Noi offriamo dessert caffè e digestivo!



Nel pomeriggio riprenderemo il cammino (tutto in discesa) lungo un sentiero ricco di boschi, fonti di acqua purissima e fitta vegetazione che ci condurrà fino a Siniscola. Una giornata all’aria aperta da trascorrere in compagnia è un ottima idea per rilassarsi un po’ e godere delle bellezze della natura .



Per poter fare questa escursione è indispensabile avere le scarpe da trekking, pantaloni lunghi, uno zaino con almeno due litri d'acqua a testa . Si cammina per circa 4 ore , difficoltà facile-media per chi è abituato a fare trekking. Quota di partecipazione: solo 20€ che include: visita guidata del Montalbo, con soste a Punta Cupeti, S'ulidone 'e susu per il pranzo e poi il bosco di Ususule, la chiesa di Luittu e poi di nuovogiù verso su Cantaru. Ritrovo dei partecipanti h 8:50 a Siniscola presso la fontana de Sa Dicat.



Partenza ore 9:00 da Siniscola per il Montalbo 9:30 partenza escursione per Punta Cupeti 12:30 Arrivo a S'ulidone 'e susu per il pranzo 16:00 partenza escursione verso Siniscola Rientro a Siniscola e saluti finali!



Per info e prenotazioni contattateci anche tramite whatsapp o date un occhiata all'evento facebook: https://www.facebook.com/events/2039059666363659/ Claudio 3470650180 - Simona 3496479216





ORGANIZZAZIONE

Sardinia Slow Experience

Sito internet: https://www.facebook.com/events/2039059666363659/

Email: info@ sardiniaslowexperience .com

Telefoni: 3470650180

